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Tokat'ta Spor Salonu İnşaatında Yangın Çıktı, Köpek İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Spor Salonu İnşaatında Yangın Çıktı, Köpek İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ta Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen köpek ise itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

Tokat\'ta Spor Salonu İnşaatında Yangın Çıktı, Köpek İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı
27.01.2024 - 14:55,
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TOKAT'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında çıkan yangın, zarara neden oldu. Dumandan etkilenen köpeği ise itfaiyeciler kurtardı.

Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında, yangın çıktı. Şantiyenin yemekhane bölümündeki yangını gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumanların arasında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasından sonra söndürüldü. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Spor Salonu İnşaatında Yangın Çıktı, Köpek İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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