 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ta suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta suç aydınlatma oranı yüzde 97,7

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kentte bu yıl suç aydınlatma oranının yüzde 97,7 olduğunu açıkladı. Hatipoğlu, asayiş çalışmalarının devam edeceğini ve her türlü hukuksuzluğun üzerine gidileceğini belirtti. Ayrıca, KADES uygulamasının kadına şiddetle mücadelede yaygın şekilde kullanılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Tokat\'ta suç aydınlatma oranı yüzde 97,7
19.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 13:57
Abone Ol

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kentte bu yıl suç aydınlatma oranının yüzde 97,7 olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentte bu yıl yürütülen asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tokat'ın asayiş olayları bakımından huzurlu bir şehir olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu durum rakamlarımıza da yansıyor. Her türlü hukuksuz olayın üzerine gitmek için canla başla çalışan ekiplerimiz var sahada. Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü hukuksuzluğun üzerine gitmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Yasa dışı göçmen konusuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Tokat'ta suç aydınlatma oranının yüzde 98'lere yaklaştığına dikkati çeken Hatipoğlu, "Emniyet ve jandarma bölgesinde 2022'de 17 bin 225, 2023'te de 18 bin 107 olay olmuş. Bunlardan sadece 2022'de 539'u, bu yıl da 413'ü faili meçhul olarak kalmış. Bu yıl suç aydınlatma oranımız yüzde 97,7. Yani bu demektir ki hiçbir suç belirsiz kalmayacak. Bundan dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, Tokat'ta KADES'in 13 bin telefona indirildiğini, bu yıl buradan 555 ihbar geldiğini dile getirerek, "Bu ihbarlardan 237'si asılsız çıktı. KADES uygulamasının kadına şiddetle ilgili yaygın şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan, yapılan uygulamalarda önceliklerinin ceza değil, uyarı ve bilinçlendirme olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de motosiklet ve kuryelerin trafikte yarattığı problemler var. Bununla ilgili denetimlerimiz yüzde 27 düşmesine rağmen, cezalarımız yüzde 57 artmış durumda." bilgisini verdi.

İl Jandarma Komutanı Küyük de kırsalda düğünlerde havaya silahla ateş etme olaylarına karşı kamerayla çekim yapılması gibi önlemler aldıklarını anlatarak, bu tür önlemler ve ortak akılla silahla ateş edilme olaylarını azaltmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tokat Valiliği, Jandarma, KADES, Tokat, Ceza, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta suç aydınlatma oranı yüzde 97,7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement