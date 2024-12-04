Tokat\'ta Taş Ocağında Yangın

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Tokat- Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında 7 iş makinesi zarar gördü.
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