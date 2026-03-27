Tokat'ta Traktör Devrildi, Ulaşım Aksadı

TOKAT'ın Turhal ilçesi kara yolunda, sürücü Sefer Ay'ın (32) kontrolünden çıkan gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu, ulaşım aksadı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. 60 ADS 614 plakalı gübre yüklü traktör, sürücüsü Sefer Ay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römorkuyla birlikte devrildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör ve römork, iş makineleriyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı. Sürücü Ay'ın ise yara almadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- kamera: Fatih YILMAZ-/TOKAT,