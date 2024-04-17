Tokat\'ta Turizm Haftası Kutlamaları

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Tokat'ta, Turizm Haftası nedeniyle Tarihi Sulu Sokak'ta fuar açıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, fuarın açılışını yaparak Tokat'ın tüm ilçelerinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

Halk oyunu ekibinin gösterisinde Vali Hatipoğlu ellik oyunu oynadı.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarihiyle, kültürüyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir geçit kuşağında olması, iklimiyle, insanıyla bambaşka bir zenginlik yaratmış Tokat'ta. Turizm Haftası dolayısıyla tekrar gastronomiden kültüre kadar pek çok alanı bir kez daha hatırlatmak istedik." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, kaymakamlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.