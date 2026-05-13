Tokat\'ta Üreticilere 13 Bin Fide Dağıtıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere 13 bin fide dağıtıldı.

Pazar ilçesinde sebze üretiminin geliştirilmesi ve yerel çeşitlerin korunarak yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Tokat Domates ve Biberiyle Tanınıyor" projesi kapsamında üreticilere fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Tokat İl Özel İdaresinin yüzde 50 destek sağladığı proje çerçevesinde sofralık ve salçalık yer domatesi ile kapya biber fidelerinden oluşan toplam 113 bin 184 adet fide üreticilere teslim edildi.

Proje ile ilçelerde sebze üretim kapasitesinin artırılması, kaliteli ve verimli üretimin yaygınlaştırılması, yerel çeşitlerin gelecek nesillere aktarılması ve üreticilerin ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin her aşamada yanında olduklarını belirterek, "Toprağa emek veren tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz." dedi.