Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

22.04.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

TOKAT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Turhal ilçesinde 4, Yeşilyurt ilçesinde ise 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda; 115 gram eroin, 110 gram metamfetamin, 105 gram haşhaş tohumu, 228 gram haşhaş kapsülü, 35 gram bonzai, 20 adet içime hazır fişek, 2 mililitre sıvı amfetamin, 200 mililitre aseton, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada ki sorgusu devam ediyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:42:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.