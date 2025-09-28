Tokat'ta Yorgun Mermi ile Yaralanma - Son Dakika
Tokat'ta Yorgun Mermi ile Yaralanma

28.09.2025 20:59
Mert Akbulut, yürürken yorgun mermi ile vurularak ağır yaralandı, hastanede tedavi ediliyor.

Tokat'ta Mert Akbulut isimli genç, cadde üzerinde yürürken sırtına isabet eden yorgun mermi ile vuruldu. Ağır yaralanan Mert Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

CADDEDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. Mert Akbuyut, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORGUN MERMİ İLE VURULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden 'yorgun mermi' ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı. Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

