Tokat'ta Zabıta Haftası'nda minik zabıtalar ekiplerle denetimlere katıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Zabıta Haftası'nda minik zabıtalar ekiplerle denetimlere katıldı

Tokat\'ta Zabıta Haftası\'nda minik zabıtalar ekiplerle denetimlere katıldı
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Tokat'ta Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, ekiplerle birlikte saha denetimleri yaptı. Denetimlerin ardından çocuklar, Başkan Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek gözlemlerini aktardı.

TOKAT'ta, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, ekiplerle birlikte saha denetimlerine katıldı.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Zabıta Teşkilatının 200'üncü kuruluş yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla çocuklara yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, ekiplerle birlikte sahaya çıkarak kontrollü denetimler yaptı. Aralarında özel gereksinimli çocukların ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun oğlu Recep Yankı Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu gruptaki minik zabıtalar; iş yerlerinde hijyen koşullarını inceledi, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimler sırasında çocuklara tüketici hakları, çevre temizliği ve zabıtanın kamu düzenindeki görevleri hakkında bilgiler aktarıldı. Saha çalışması sırasında parkta kısa bir ara veren çocuklar, hem mesleki tecrübe yaşadı hem de eğlenceli anlar geçirdi.

BAŞKAN YAZICIOĞLU'NA ZİYARET

Saha denetimlerinin ardından zabıta üniformalı çocuklar, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Minik zabıtalar denetimlerdeki gözlemlerini Başkan Yazıcıoğlu'na aktardı. Çocukların katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Tokat'ta farklı bir etkinliğe imza attık. Bugün zabıtamızı çocuklarımıza emanet ettik. 2'nci Mahmud döneminde, 4 Eylül 1826'da toplumun huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Zabıta Teşkilatımız, 200 yıldır aynı kararlılıkla görevine devam ediyor. Zabıta Haftası'nı kutluyorum. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve Zabıta Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, tüm zabıta görevlilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Zabıta Haftası'nda minik zabıtalar ekiplerle denetimlere katıldı - Son Dakika

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