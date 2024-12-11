Tokat'ta Zemin Kayması, Daireler Boşaltıldı

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Tokat'ta inşaat kazısı 5 daireyi boşalttırdı

TOKAT - Tokat'ta inşaat kazısı sonrasında yağmurun da etkisiyle yaşanan zemin kayması nedeniyle 3 apartmanda 5 daire tedbiren boşaltıldı.

Tokat kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan zemin kayması, 60 dairelik bir apartmanda büyük endişe oluşturmuştu. Kayma sonucu binanın giriş yolu çökerken, sakinler apartmanın altındaki bir dükkandan giriş ve çıkış yapmak zorunda kalmıştı. Olay sonrası doğalgaz tedbir amaçlı kesilirken, yağışların da etkisiyle bir elektrik direği inşaat zeminine düştü. AFAD ekipleri bölgede zemin etüt çalışmaları başlatırken, güvenlik amacıyla 3 apartmandaki toplam 5 daire boşaltıldı.