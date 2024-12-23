Tokat U14 Takımı İkincilikle Döndü - Son Dakika
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Tokat U14 Takımı İkincilikle Döndü

Tokat U14 Takımı İkincilikle Döndü

Tokat İl Özel İdaresi U14 basketbol takımı, Turhal'da organizasyonda ikinci oldu.

23.12.2024 17:16
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2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Basketbol U14 Erkekler kategorisinde, Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü ikinci oldu.

Turhal Spor Salonu'nda Tokat İl Özel İdaresi Basketbol Takımı Turhal Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Turhal ekibi 76-60 kazandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, sporcuları ve teknik ekibi makamında kabul etti.

Kayhan, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sporda elde ettiği bu tür başarılar, Tokat'ın geleceği adına umut verici. İl Özel İdaresi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu başarı, yalnızca kulübümüz için değil, Tokat'taki genç sporcuların potansiyelini göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Maç boyunca üstün bir mücadele sergileyen takımımız, özellikle genç oyuncuların performansıyla takdir topladı. Oyuncularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve taraftarların coşkusu, başarıyı perçinleyen en önemli unsurlar oldu." dedi.

Kaynak: AA

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