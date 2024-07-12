Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valiliğine Atandı - Son Dakika
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valiliğine Atandı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valiliğine Atandı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Valiliğine atanmasıyla ilgili olarak 30 yıldır devletine ve milletine hizmet ettiğini ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Hatipoğlu, Tokat'ın yardımsever bir şehir olduğunu vurgulayarak, Tokatlılarla gurur duyduğunu ifade etti.

12.07.2024 14:15
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??????? Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 30 yıldır devletine ve milletine hizmetten başka hiçbir hesap içinde bulunmadan çalıştığını belirterek, "Bundan sonra da aynı doğrultuda, aynı düstur içinde çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Çay Bahçesi'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tokat'ın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde "darun nusret", yani yardım edenler diyarı olarak anıldığını vurgulayan Hatipoğlu, bunun nedenini geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde daha iyi anladığını söyledi.

O dönem Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatan Hatipoğlu, "Süreç boyunca Tokat'tan yaklaşık 4 bin gönüllü ve görevli geldi. Gece gündüz çalıştı orada, yaraları sardılar. Bu anlamda ilimizin çok önemli bir özelliğini ortaya koydular, yardım edenlerin, yardımseverlerin şehri olduğu hususu. Bunu Tokatlılarla başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Duygulu anlar yaşayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımızın kamu görevlilerine ulaşabilir olması hususunu en önemli hedef olarak koydum. Ordu'nun Korgan ilçesinden bir memurun çocuğu olarak, çiftçilik de yapıyor aynı zamanda, kendisini yetiştiren, bayrağını ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı temsil noktasına getiren Cumhuriyet'imize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

Hatipoğlu, 1996 yılında Reşadiye ilçesinde kaymakam vekiliyken babasının yanına geldiğini, annesinin kendisine öğüt verdiğini anlatarak, "Babamın bir sözü olmuştu. Dedi ki, 'Sen kendi evladın zannediyorsun. O artık devletin malı oldu'. 30 yıldır devletime ve milletime hizmetten başka hiçbir hesap içinde bulunmadan çalıştım. Bundan sonra da aynı doğrultuda, aynı düstur içinde çalışmaya devam edeceğim. Tüm Tokatlı hemşehrilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu, veda ziyaretlerinin ardından Elazığ'daki görevine 10 gün içinde başlayacağı sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan da katıldı.

Kaynak: AA

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