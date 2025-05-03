Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" devam ediyor.

Festivalin tarihi Sulusokak'taki 2. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.

Yağbasan Medresesi'nde gerçekleştirilen kukla gösterisi, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşlardan Humayun Diren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Festival için İstanbul'dan şehrimize geldim. Tokat Yaşayan Miras Festivali'ni görmek için geldik. El emeği göz nuru eserler var. Hepsini çok beğendik. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival yarın sona erecek.