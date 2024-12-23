Tokat Zabıta'ya 2 Motosiklet - Son Dakika
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Tokat Zabıta'ya 2 Motosiklet

Tokat Zabıta\'ya 2 Motosiklet

Tokat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü için 2 motosiklet alarak hizmete sundu.

23.12.2024 17:16
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Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 2 motosiklet alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü için alınan 2 motosiklet hizmete vermeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Üretken belediyecilik anlayışıyla önemli adımlar attık. Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak amacıyla bünyemize dahil ettiğimiz motorize zabıta ekiplerimizle, sorunlara hızlıca müdahale edebilecek ve vatandaşlarımızın beklentilerini daha hızlı karşılayabileceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızda ilkleri başarmaya devam edeceğiz. Motorize zabıta ekipleri, özellikle dar sokaklarda ve yoğun bölgelerde daha aktif bir şekilde görev alacak. Bu sayede hem belediye hizmetlerin hızı artacak hem de şehirdeki yaşam kalitesine katkı sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Zabıta'ya 2 Motosiklet - Son Dakika

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