Tokayev: Kazakistan'da Birlik ve İstikrar Sürecek - Son Dakika
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Tokayev: Kazakistan'da Birlik ve İstikrar Sürecek

Tokayev: Kazakistan\'da Birlik ve İstikrar Sürecek

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'da etnik uyum ve halkın birliği için kararlılıkla çalışacak.

24.04.2025 15:03
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplumun birliğini ve ülkenin istikrarını korumaya yönelik politikaya devam edeceklerini söyledi.

Tokayev, Astana'da Kazakistan Halk Asamblesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen genel kurul toplantısında konuştu.

Kazakistan Halk Asamblesi'nin çeşitli etnik grupların yaşadığı ülkesinde toplumun bütünleşmesi ve milli kimliğin güçlendirilmesine hizmet eden eşsiz bir platform olduğunun altını çizen Tokayev, "Kazakistan'ın ulusal çıkarlarını korumak ve egemenliğini güçlendirmek kutsal görevimizdir. Asamble üyelerinin de bu gerçeğin gayet iyi farkında olduklarından eminim." dedi.

Tokayev, ülkede halkın birliğini korumanın önemine dikkati çekerek, hükümete etnik gruplar alanında çalışmaları etkinleştirme talimatı verdi.

Ülkenin derin bir reform sürecinden geçtiğine işaret eden Tokayev, "Son yıllarda ülkenin siyasi ve ideolojik manzarası büyük ölçüde değişti. Daha modern ve ileri bir toplum olduk." diye konuştu.

Dünyadaki mevcut çatışmalar, ticaret savaşları ve insan hayatının değersizleştirilmesi gibi ortama işaret eden Tokayev, "Halklar arasındaki uyum ve istikrarın güçlendirilmesi devlet politikamızın temel yönlerinden biri olmaya devam edecektir. Kazakistan'da hiçbir zaman insanlara etnik köken, dil veya din temelinde ayrımcılık yapılmamıştır. Tüm vatandaşlar için fırsatlar eşittir. Devlet olarak etnik ve dinler arası ilişkilerin siyasallaştırılmasını, özellikle de bu alanda her türlü provokasyonu kabul edilemez bulmaktayız." ifadesini kullandı.

Tokayev, çeşitli etnik grupların bir devlet içinde uyumla yaşamaya yönelik geliştirdikleri modelin artık ülkesinin uluslararası bir markası haline geldiğini belirterek, "Kazak topraklarında yaşayan tüm etnik gruplar, dillerini, kültürlerini ve geleneklerini geliştirme imkanına sahiptir." dedi.

Kazakistan'da etnik uyum ve barışı baltalamayı amaçlayan her türlü provokasyonun cezasız kalmayacağını kaydeden Tokayev, ülkeye "yabancı parayla" demokrasi getirmeye çalışanları eleştirdi.

Tokayev, "Kazakistan'da sorun yok demiyoruz, elbette var, diğer ülkelerde olduğu gibi, ama biz bunları başkalarının yönlendirmelerine göre değil, kendi mevzuatlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza göre çözeceğiz." diye konuştu.

Devlet dili Kazakçanın ülkede etnik gruplar arasında iletişim dili olarak teyit edilmesi konusuna değinen Tokayev, bu konuda aceleci ve popülist kararlardan kaçındıklarını belirtti.

Tokayev, Kazakçanın otoritesinin gün geçtikçe arttığına işaret ederek "Bugünde üniversite sınavına giren gençlerin yüzde 80'i dil olarak Kazakçayı seçiyor. Bu yıl ilkokul öğrencilerinin yüzde 70'inden fazlası eğitimlerine Kazakça başlayacak." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın dış politikasında komşu ülkelerle ilişkilerin öncülüğüne dikkati çeken Tokayev, bu bağlamda Rusya ve Çin ile ilişkilerin stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

Tokayev, diğer komşuları Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile kardeşlikten öte bir ilişkiye sahip olduklarını anlatarak "Aynı zamanda kadim Hazar Denizi kıyılarını paylaştığımız Azerbaycan'a karşı da samimi duygularımız var. Tüm sınırdaş ülkelerle çözülmeyen bir sorunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokayev: Kazakistan'da Birlik ve İstikrar Sürecek - Son Dakika

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