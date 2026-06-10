Tokayev ve Gor'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Tokayev ve Gor'dan İşbirliği Görüşmesi

Tokayev ve Gor\'dan İşbirliği Görüşmesi
10.06.2026 15:36
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'li temsilci Gor ile ikili ilişkileri ve işbirliği konularını ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konularını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'dan yapılan açıklamaya göre Tokayev, Gor'u kabulünde Kazakistan ile ABD arasındaki işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Tokayev, ABD'nin kritik mineraller alanında düzenlenen C5+1 diyaloğuna verdiği önemin, Washington yönetiminin Kazakistan ve Orta Asya ile işbirliğine atfettiği stratejik değeri ortaya koyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'a iyi dileklerini ileten Tokayev, yıl sonunda kendisiyle görüşmeyi beklediğini belirterek, Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edilmesinden dolayı teşekkür etti.

ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Sergio Gor da Tokayev'e Trump'ın selamlarını ileterek "Size şunu temin edebilirim ki Beyaz Saray'da bir dostunuz var. Başkan Trump, yürüttüğünüz çalışmalara büyük değer veriyor." diye konuştu.

ABD ile bölge ülkeleri arasındaki temasların son dönemde önemli ölçüde arttığına işaret eden Gor, son bir yıl içinde 20 milyar doları aşan anlaşma ve yatırım projelerine imza atıldığını, bunun yalnızca başlangıç olduğunu ifade etti.

Görüşmede taraflar, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ortak projelerin uygulanmasına ilişkin konuların yanı sıra kritik mineraller, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve diğer öncelikli sektörlerdeki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Taraflar ayrıca Kazakistan'ın kurucu ortakları arasında yer aldığı Barış Konseyinin faaliyetlerini değerlendirdi.

Tokayev, ülkesinin uluslararası istikrarın güçlendirilmesi ve insani girişimlerin desteklenmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede bölgesel ve küresel gündemdeki güncel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulurken, çok boyutlu Kazakistan-ABD işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgi teyit edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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