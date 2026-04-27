TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sona Eriyor: Sonuç Sorgulama ve Ödeme Detayları - Son Dakika
TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sona Eriyor: Sonuç Sorgulama ve Ödeme Detayları

27.04.2026 16:23
25 Nisan'da başlayan TOKİ'nin İstanbul kura maratonu 27 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Şehit yakınları ve gazilere özel kontenjan müjdesi verilirken, İstanbul'da konut fiyatları ve ödeme planları netleşti.

TOKİ'nin İstanbul etabındaki kura çekilişleri 27 Nisan 2026 Pazartesi günü sona eriyor. Bakan Kurum, şehit yakınları ve gaziler için ayrılan özel kontenjana başvuran tüm vatandaşların hak sahibi olduğunu duyurdu. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

İstanbul'da 55 metrekare 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekare 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekare 2+1 konutlar ise 2 milyon 950 bin TL fiyatla satışa sunuluyor. Tüm konutlarda yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı var. Diğer illerde ise 55 metrekare 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekare 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekare 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sona Eriyor: Sonuç Sorgulama ve Ödeme Detayları - Son Dakika

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sona Eriyor: Sonuç Sorgulama ve Ödeme Detayları - Son Dakika
