TOKİ Mağdurları KDV İndirimi İstedi, Memur Artışını Eleştirdi

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Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

TOKİ mağdurları, Maltepe şantiyesi önünde bir araya gelerek KDV indirimi istedi memur artış endeksini eleştirdi. TOKİ mağdurları sözcüsü Fırat Balta, "KİPTAŞ sabit taksitle ev veriyor. Bizler kendisine sorduk, neden KİPTAŞ sabit taksitle veriyor dedik. Onlar da KİPTAŞ daire mi yapıyor dediler. Sabit taksit istiyoruz. Buradan yetkililere bir daha masaya oturmamız gerekli ve en az yüzde 50 indirim istiyoruz" dedi.

TOKİ mağdurları, Maltepe şantiyesi önünde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurların sözcüsü Fırat Balta, 'Buna razıyım' dedirtmeye çalıştılar diyerek şunları söyledi:

"HAKLARIMIZI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMAMIŞTIK: Bizler 2019 yılından beri mağdur olan 5 yıldır evlerini bekleyen insanlarız. Bizler dar gelirliyiz. Daha önce Murat Kurum'la ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşmelerimiz oldu. En son Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirildi fakat biz o toplantıya haklarımızı savunduğumuz için çağırılmamıştık.Bizler o masaya oturtuğumuzda bize bu daireleri sabit taksitin olmadığı Memur Maaş Artışı (MMA) artışının yüksek olduğu şekilde yansıttılar. Bizler de Kurum ile anlaşmadık. Bizler yüzde 25'lik indirimi sağladıktan sonra tekrar ayağa kalktık, sabit taksiti almak için.

'BUNA RAZIYIZ' DEDİRTMEYE ÇALIŞTILAR: Bize, 'Buna razıyız' dedirtmeye çalıştılar. Yüzde 25'lik indirim demek 2 yıl daha bu daireleri alamayacağınız anlamına gelir. Bu yüzde 25 iki yılda sizlere 250 bin olarak ödeyeceksiniz. Buradan Murat Kurum'a hakkımızı helal etmediğimizi beyan ediyoruz. 2 gün önce Ömer Bulut ile bir görüşmemiz oldu, kendisine bu zamla beraber bunları bize nasıl öngördünüz diye sorduk. Kendisi bize devlet bankalarıyla Halk Bankası, Ziraat Bankası ile sorun olduğunu söyledi. Banka kimin, devletin. O zaman bizler neden mağdur oluyoruz? Ömer Bulut tamamen 'sizler bu daireleri ödeyemezseniz bizlerin yanına gelin' sözleriyle kendisinin koltuktan kalkmayacağını göstermiştir. Bizler koltuk sevdalısı değiliz, bizler gazilerin, yetimlerin, şehitlerin sözcüsüyüz.

KİPTAŞ SABİT TAKSİTLE EV VERİYOR: 50 bin konut projesinde 1 milyona ev verdiniz. Bizlere 2 milyonla 4 milyon arasında ev verdiniz. Bizden 8 ay önce yaptığınız ihale ile bize 2 milyon kazık attınız. O kazığı silin. Onun hemen 200 metre ilerisinde KİPTAŞ sabit taksitle ev veriyor. Bizler kendisine sorduk, neden KİPTAŞ sabit taksitle veriyor dedik. Onlar da KİPTAŞ daire mi yapıyor dediler. Sabit taksit istiyoruz. Buradan yetkililere bir daha masaya oturmamız gerekli ve en az yüzde 50 indirim istiyoruz. Yüzde 25 indirim yaptık dediniz, KDV'yi düşürdük dediniz. KDV'yi ne banka kabul ediyor ne TOKİ. Siz nasıl söz verdiniz? Biz yüzde 25 değil, yüzde 50 indirim ve sabit taksit istiyoruz."

Sayın Cumhurbaşkanımız, bize 2019 yılında sabit taksit, dar gelirliye, engelliye MMA artışı olmadan 240 ay vaade ve 180 ay MMA artışıyla cüzi miktarlarda bizlere daire vereceğinizin sözlerini verdiniz... Bize yalan vaad veren insanlar bizim insanımız olamaz."

"TOKİ ŞANSLISIYDIK, TOKİ MAĞDURU OLDUK"

Mağdurlardan Mehmet Köserli, "TOKİ şanslısıyken, TOKİ mağduru olduk" diyerek şunları söyledi: 2019'da bana kura çıktı. Bize o zaman gerek Cumhurbaşkanı gerek Kurum bize dedi ki, 'Hakkınızı geri vereceğiz, evinizi teslim edeceğiz' aradan 5 sene geçti öyle bir fatura çıktı bize ki, KDV yüzde 10, aylık taksit 17 bin ile 19 bin lira arasında, 2+1. Bizim sesimizi duysunlar, biz TOKİ şanslısıydık neden TOKİ mağduru olduk. Murat Kurum dahil hepsi sesimizi duysun, bu yüzde 10 KDV'yi yüzde 1'e indirsinler. Taksitleri de memura endeksli yapmasınlar. Biz memur değiliz. Memur yüzde 30 zam alıyor, biz yüzde 5, bu bizi aşar."

5 YILDA 5 BİN DAİREYİ BİTİREMEYEN KURUM HER GÜN YENİ BİR SÖZ VERİYOR"

Bir diğer mağdur Ali Biçen ise şunları söyledi: "Verdikleri sözü tutmuyorular, 5 yılda 5 bin daire bitiremeyen Murat Kurum, hergün başka bir açıklamada bulunuyor, 650 bin daire sözü verdi. 5 bin taneyi bitiremedi. Önce bu 5 bini bittirsin sonra bu 650 bin daire sözlerini versin. Biz Cumhurbaşkanını saraylara layık gördük o bize 2+1 daireyi layık görmüyor."

"YAPAMAYACAKLARSA NEDEN SÖZ VERDİLER?"

Elif Tirkayki ise "2019 yılında 'Sabit taksitle dar gelirlileri ev yapacağız' dediler. 894 lira taksidimiz olacaktı. KDV'miz yüzde 1 olacaktı. ve 2024'e geldik, hala ev teslim edilmedi. KDV yüzde 10'a çıktı. Evlerin fiyatları 3 buçuk milyonla 4 buçuk milyon arasında değişiyor. ve öyle kalmıyor. Memur maaşına endekslediler. Asgari ücretli olarak nasıl ödeyeceğiz biz bunları? Benim evimin taksiti 17 bin lira, asgari ücret zaten 17 bin lira. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz onlardan sadaka istemiyoruz. Sabit taksit ve KDV'yi yüzde bir istiyoruz. Murat Kurum'a buradan sesleniyorum, verilen sözleri tutsun. Biz dar gelirliyiz. Yapamayacaklarsa eğer neden söz verdiler?"