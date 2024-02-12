TOKİ\'nin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi\'nde yaşanan sorunlar TBMM gündeminde

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TOKİ'nin 2019 yılında başlattığı "100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi yurttaşların yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşıdı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2019 yılında "100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi" başlattı. 81 ilde başlatılan projede vatandaşlar yıllardır konutların teslim edilmesini beklerken başvuru şartlarında yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 10'a çıkarıldı. Hak sahipleri, ödemelerin 6 ayda bir gelen memur zammına göre belirlenmesi, kendilerine verilen sabit ödeme sözünün tutulmaması ve KDV artışını protesto etmek için dün Türkiye'nin birçok yerinde sokağa çıktı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TOKİ mağdurlarının yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşıdı. Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
"VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEYE DEVAM EDİYOR'
Aşkın Genç önergesinde, "Vatandaşlarımızın yıllardır TOKİ mağduriyetleri bitmiyor. Ülkemizin her yanında olduğu gibi Kayseri ilimizde de vatandaşlarımız mağdur edilmeye devam ediliyor. TOKİ'nin 2019 yılında başlattığı '100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi' kapsamında hak sahibi olan vatandaşlarımızın hem konutları teslim edilmedi hem de başvuru şartlarında yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 10'a çıkarılması ve 6 aylık dilimlerle zam yapılması vatandaşlarımızın mağduriyetini daha da artırmıştır. Vatandaşlarımız kendilerine 4 yıl önce verilen 'sabit ödeme' sözünün tutulmasını istiyor" değerlendirmesini yaptı.
Aşkın Genç, Bakan Mehmet Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:
"YASAL TAKİBE ALINAN KAÇ VATANDAŞIMIZ BULUNMAKTADIR"
"Kayseri'de yapımı süren kaç konut vardır? Ne zaman teslimi planlanmaktadır? Teslim edilen konut sayısı ne kadardır?
Ödemesini yapamadığı için sözleşmesi fesih edilen veya yasal takibe alınan kaç vatandaşımız bulunmaktadır?
Yüzde 10'a çıkarılan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi konusunda bir düzeltme veya düzenleme planı bulunmakta mıdır?
Peşinat ödemesinden sonraki taksit ödemelerinin, hak sahiplerine söz verildiği gibi, sabit taksitler halinde ödenmesi için bir düzeltme yapılması planlanmakta mıdır?"
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