Tokyo\'da Hükümet Protestosu

TOKYO, 30 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da cuma akşamı yaklaşık 10.000 kişi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin uygulamalarını protesto etti.

Parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetin hayata geçirdiği ve "tehlikeli politik hamleler" olarak nitelendirdikleri uygulamalara karşı savaş karşıtı tepkilerini gösterdi.