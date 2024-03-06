Tokyo'da İsrail Protestosu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'i "yalnız ve sessiz" protesto eden Furusawa Yusuke, Japon halkının dikkatini Gazze'deki saldırılara çekmeyi hedefliyor.
Furusawa, protesto için başkentte bazı ünlü markaların mağazaları ile ABD ve İsrail'in Tokyo Büyükelçilikleri ve Japonya Dışişleri Bakanlığı gibi binaları tercih ediyor.
Günlük mesaisi sonrası bu tanınmış binaların önüne gelen Furusawa, "Gazze soykırımını durdur" yazılı pankartı havaya kaldırırken "Ateşkes" yazılı pankartı da boynuna asıyor.
Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sessizce yalnız başına bekleyen Furusawa, kent halkının nazarıdikkatini Gazze'deki katliama çekmek istiyor.
Protestolarını, kar yağışı dahil sert kış koşullarında bile aksatmayan Furusawa, sessiz gösterilerinden kareleri, sosyal medya hesabından yayımlıyor.
"Her gün kalbimde"
Kanagawa kökenli 48 yaşındaki Furusawa, dünyanın en kalabalık yaya geçitlerinden, Tokyo'nun Şibuya bölgesindeki gösterisinde, İsrail'in Gazze'deki işgaline yönelik "sessiz ve yalnız duruşunu", AA muhabirine anlattı.
Tokyo'da üniversiteyi bitirdiğini ve marangozluk yaptığını belirten Furusawa, Filistin-İsrail meselesinin temellerini, eğitim döneminde öğrendiğini, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye başlattığı işgalle durumun daha da farkına vardığını ifade etti.
İsrail ordusunun Gazze'yi işgalinde hastanelerin ve okulların yıkıldığına, bebekler dahil birçok sivilin öldürüldüğüne ilişkin videoları, sosyal medyada görebildiğini kaydeden Furusawa, başka ülkelerde 100 bini aşkın katılımlı İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken, Japonya'daki gösterilerin oldukça düşük katılımlı olduğunu söyledi.
Gazze'deki sivil katliamına yönelik duygularını paylaşan Furusawa, "Her gün kalbimde hissediyorum, hiçbir şey yapamadığım için üzüntü duyuyorum. Kayıtsız ve sorumsuzca davrananlara nefret besliyorum." dedi.
"Başka bir ülkede" ve "dini çatışmalar" şeklinde nitelendiriliyor
Çevresinde bu konuda konuşabileceği pek kimsenin bulunmadığını anlatan Furusawa, "Filistin meselesi, Japonya'daki haberlerde pek sık yayımlanmıyor ve arkadaşlarla bu konu hakkında konuştuğumda 'konuyu anlamadıklarını' söylüyorlar." dedi.
Furusawa, Japon toplumunun, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne sıkıştırıldığını duyduğunda bunu, "başka bir ülkede" ve "dini çatışmalar" şeklinde nitelendirdiğini belirtti.
Gazze'deki sivil katliama dayanamadığını ifade eden Furusawa, "durumu sindirmekten başka seçenek olmadığı" duygusuna kapıldığını ve bu aşamada harekete geçme kararı alarak "sessiz ve yalnız protestosuna" başladığını kaydetti.
"Bazıları kulaklarını kapatıp 'çok ses çıkardığım için' bana bağırdı"
Beyaz bir kağıt üzerine 29 Ekim 2023'te "Gazze'deki katliamı durdurun" yazıp, yakın bir tren istasyonunda bir saate yakın susarak beklediğini anlatan Furusawa, "Bu ilkti. Kafam karışık duygular içinde. O günden sonra huzursuzluğu hissettikçe, kendimle de yüzleşirken, ayakta durmaya devam ettim." dedi.
Protestosunu izleyenlerin, "Gazze Soykırımını Durdurun" mesajının ne anlama geldiğini merak etmesini istediğini kaydeden Furusawa, şöyle konuştu:
"Genellikle Japon halkı, 'Bu da kim? Aniden ortaya çıktı' diyerek beni tuhaf, yabancı, rahatsız edici olarak görüyor. Bazıları ise kulaklarını kapatıp 'çok ses çıkardığım için' bana bağırdı. Olur ya, eylemlerimin anlamsız olduğu da söylenebilir. (Eylemlerimle) 'Savaşı durduramayacağımı' yüzüme söyleyen gençler oldu. 'Burada ne oluyor? Savaşı durdurabilir miyiz ki?' diye gülenler oldu. Tek kelime etmeden, köşe başında durmaya devam ettim. İsrail ordusunun halen devam eden Gazze Şeridi işgalini her gün tek başıma protesto ediyorum."
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