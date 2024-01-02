Tokyo Havalimanı\'nda Uçak Kazası: THY\'nin İstanbul-Tokyo Haneda Seferi Yönlendirildi

JAPONYA'DAKİ Tokyo Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Tokya Henada Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait A350 tipi uçak pistte bulunan sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcular tahliye edilirken, pistte yanmaya başlayan uçağın ekipler tarafından söndürülme çalışmaları devam ediyor. THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre yerel saatle 21.00'e kadar havalimanın uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.