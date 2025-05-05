Toledo'da Kablo Hırsızlığı, Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti - Son Dakika
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Toledo'da Kablo Hırsızlığı, Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti

İspanya'nın Toledo kentinde demir yollarında yaşanan kablo hırsızlığı, 10 bin yolcuyu etkiledi.

05.05.2025 09:51
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İspanya'nın Toledo kentinde demir yollarındaki kablo hırsızlığının 10 binden fazla yolcu ile onlarca treni olumsuz etkilediği bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'ye göre, kablo hırsızlığı sonucu tren seferlerinin aksamasıyla 1 Mayıs'ı hafta sonu tatiliyle birleştiren binlerce kişi yolda kaldı.

Toledo kentindeki demir yollarından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı, 10 bin 700 yolcu ile 30 treni etkiledi, başkent Madrid ile Sevilya arasındaki hızlı tren hattında gecikmeler yaşandı ve seferler durdu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kablo hırsızlığını "ciddi bir sabotaj" olarak değerlendirdi ve halka sorumluların bulunması için işbirliği çağrısı yaptı.

İspanyol demir yolu şirketi Renfe'nin yöneticisi Alvaro Fernandez de Heredia da X hesabından yaptığı paylaşımda, kablo hırsızlığı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların çalışmalarla büyük ölçüde giderildiğini belirtti.

De Heredia, çalınan kabloların trenlerin belirli hızlarda hareket etmesine neden olduğunu ve hırsızlık sebebiyle yaklaşık bir saatlik gecikmelerin yaşandığını bildirdi.

Farklı aksaklıkların da yaşandığına dikkati çeken de Heredia, etkilenen 30 trenden 3'ünün hedefledikleri istasyona ulaşamadıklarını belirtti.

İspanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada hırsızlığın dün akşam saatlerinde 4 noktada gerçekleştirildiği ve hizmetlerin geciktiği bildirildi.

İspanya'da geçen pazartesi ülke çapında milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin ardından, binlerce yolcunun seyahatinde aksamalara yol açan kablo hırsızlığı nedeniyle bazı siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları hükümeti eleştirdi.

Kaynak: AA

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