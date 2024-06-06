Tolga Karaçelik'in 'Shallow Tale' Filminin Dünya Prömiyeri New York'ta Yapılacak - Son Dakika
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Tolga Karaçelik'in 'Shallow Tale' Filminin Dünya Prömiyeri New York'ta Yapılacak

Tolga Karaçelik\'in \'Shallow Tale\' Filminin Dünya Prömiyeri New York\'ta Yapılacak

Uluslararası festivallerden ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği 'Shallow Tale', dünya prömiyerini 8 Haziran'da New York Tribeca Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Film, boşanma eşiğindeki bir yazar ile emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu ediniyor ve festivalin 'Spotlight Narrative' bölümünde yer alıyor. Ayrıca, film, Curious Gremlin adlı yapım şirketinin de uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası olacak.

06.06.2024 14:27
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Uluslararası festivallerden ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Shallow Tale"in dünya prömiyeri 8 Haziran'da New York Tribeca Film Festivali'nde yapılacak.

Tam adı "A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer" (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) olan film, festivalin "Spotlight Narrative" bölümünde yer alıyor.

Filmin dünya prömiyeri, Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan yapım şirketi Curious Gremlin'in de uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası olacak.

Başrollerinde Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower'ın yer aldığı film, boşanma eşiğindeki başarısız bir yazar ile emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu ediniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tolga Karaçelik'in 'Shallow Tale' Filminin Dünya Prömiyeri New York'ta Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tolga Karaçelik'in 'Shallow Tale' Filminin Dünya Prömiyeri New York'ta Yapılacak - Son Dakika
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