TOMA'lar İzmir Yangınında Devrede

TOMA'LAR YANGIN BÖLGESİNDE

İzmir'in Buca ilçesinde devam eden orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Kara ekipleri müdahalelerini yoğun şekilde sürdürürken İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü envanterinde yer alan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) bölgede söndürme çalışmalarına destek oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar sürdürülüyor.

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,