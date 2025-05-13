Tongliao'da Mısır Ekim Dönemi

TONGLİAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tongliao kentine bağlı Kunduhua köyünde tarlalara sulama hattı döşeyen çiftçiler görülüyor, 10 Mayıs 2025.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve tahıl ambarı olarak bilinen Tongliao kenti, mayıs ayındaki yağışların etkisiyle mısır ekiminin en yoğun dönemine girdi. Bu yıl kentteki mısır ekim alanının geçen yıla göre 12.000 hektar artışla yaklaşık 1,33 milyon hektara ulaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)