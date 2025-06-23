Topçu ve Barzani\'den İkili İlişkiler Görüşmesi

- Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle askıya alınan uçuşların ardından kara sınır geçişlerinin durumu ve seyahat akışı ele alındı.

Irak ve IKBY yolcularının sınır kapılarından dönüşlerine sağlanan kolaylıklardan dolayı ilgili makamlara teşekkürlerini dile getiren Barzani, özellikle Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve ekibinin çabalarını özel olarak takdir ettiğini vurguladı.

Topçu, ise görüşmede Türk tarafının IKBYden gelen yolculara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu sürece hazırlıklı şekilde yaklaşan IKBY'deki ilgili kurumların gösterdiği iş birliğinde övgüyle söz etti.