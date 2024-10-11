Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün Toplum 2024 Raporu Yayımlandı: "Toplumun En Büyük Ortak Paydası Atatürk"

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(ANKARA) - Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Toplum 2024 raporunu yayımladı. Raporda, yapılan ankete göre acilen çözülmesi gereken ilk 10 sorun listesinin ilk 5'inin doğrudan ekonomiyle ilgili olduğu belirtilerek "Ekonomik karamsarlığı en yüksek grup eğitimli gençler" denildi. Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal beğenisinin her siyasi renkte oldukça belirgin olmasının dikkat çekici olduğu belirtilen raporda, " Atatürk'ün, isim olarak, toplumun en büyük ortak paydası olduğunu söylemek mümkün. Toplumsal desteği hayli yüksek olmasına rağmen 'Cumhuriyetin ilanının' toplumsal kabulünün bile Atatürk üzerinde sağlanan geniş konsensüsün arkasında kaldığını görüyoruz" ifadesi yer aldı.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Toplum 2024: Türkiye Toplumsal Eğilimler Araştırması raporunu yayımladı. 19 ile 22 Eylül 2024 tarihleri arasında bin 500'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada toplumu yakından ilgilendiren birçok konu ele alındı.

Raporda, Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal beğenisinin her siyasi renkte oldukça belirgin olmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek toplumun yalnızca yüzde 5,8'inin Atatürk'le ilgili olumsuz görüş bildirdiği kaydedildi. Raporda, "Toplumsal desteği hayli yüksek olmasına rağmen 'cumhuriyetin ilanının' toplumsal kabulünün bile Atatürk üzerinde sağlanan geniş konsensüsün arkasında kaldığını görüyoruz" denildi.

Muhalefet ve iktidar partisinde aday yarışı sürüyor

CHP ve AKP içindeki aday tartışmalarına ilişkin de anket verilerine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, CHP seçmeninden yönelen destek oranında son genel seçimlerde İYİ Parti'ye oy verip artık CHP seçmeni olan yüzde 33'lük kesimin ciddi bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Bu kesimin CHP seçmeni olarak verdiği destek Yavaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde olsa da parti içinde potada tutmayı sağlıyor. İmamoğlu'nun toplumsal beğeni düzeyini milliyetçi seçmenlerde arttırmadan Yavaş'ın beğeni düzeyine ulaşması pek mümkün görünmüyor. Selçuk Bayraktar'ın toplumsal beğeni düzeyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünde olması ve toplumun ülkeyi yönetenlerin gençleşmesine dair gösterdiği yüksek tercih oranı birbirini destekler nitelikte."

Raporda, söz konusu veriler şöyle değerlendirildi:

"Muhalefet ağır mağlubiyete kapı aralayabilir"

"Ağır ekonomik koşulların, önümüzdeki 1 yıla dair umutsuzluğun ve azalan dindarlığın iktidarı zorlayan etkenler listesinin üst sıralarında olduğu görülüyor. Muhalefetin 'çoklu aday' tartışmalarını yönetirken göstereceği performans ve iktidarın Ahmak Davası başta olmak üzere sürece olası müdahaleleri toplumsal dikkati yönlendirmesi bakımından AK Parti'ye alan açabilir. Bu noktada muhalefetin avantajlarının daha 'hakiki' iktidarın olası avantajlarının ise görece 'yapay' olması muhalefette erken zafer algısını beslerse 2023 genel seçimlerindeki ağır mağlubiyete kapı aralanabilir.

Ekonomik umutsuzluk tırmanıyor, dindarlık azalıyor

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "Sizce Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken en önemli iki sorunu nedir" sorusuna yüzde 54.1 oranında "ekonomi", yüzde 27,9 oranında ise "enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar" yanıtı verildi. Raporda, şöyle dendi:

"Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ülke ekonomisinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 23,3 iken ekonominin düzelmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 76,7. Ak Parti seçmeninin yüzde 55,2'si ile MHP seçmeninin yüzde 55,5'i de ekonominin önümüzdeki 1 yıl içinde iyiye gitmeyeceğini düşünüyor. Muhalif seçmenlerdeki ekonomik umutsuzluk ise yüzde 90'lar seviyesinde. Ekonomik karamsarlığı en yüksek grup ise eğitimli gençler. Acilen çözülmesi gereken ilk 10 sorun listesinin ilk 2 sırasındakiler dahil olmak üzere 5'i doğrudan ekonomiyle ilgili" denildi.

Son 5 yılda kişilerin dindarlıklarında yaşanan değişimle ilgili sorulara verilen yanıtların da yer aldığı raporda, "Son 5 yılda şahsi dindarlıklarının değişimine dair soruya katılımcıların yüzde 22,5'i 'Dindarlığım azaldı' şeklinde yanıt verirken; yüzde 63,5'i herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Son 5 yılda dindarlığının arttığını söyleyenlerin oranı AKP'li seçmende yüzde 17,9 ile azaldığını söyleyenlerden (yüzde 13,7) fazla oldu. Toplumun genelinde son 5 yılda dindarlık belirgin şekilde azalmış görülürken memurlar arasında belirgin bir dindarlık artışı beyanı dikkati çekti" ifadesi yer aldı.

Raporun tamamına 'https://www.toplum.org.tr/toplum-2024/' bağlantısından ulaşılabilecek.