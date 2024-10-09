Toprak İşlemesiz Tarım Tavsiyesi - Son Dakika
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Toprak İşlemesiz Tarım Tavsiyesi

Prof. Dr. Halim Orta, toprak işlemesiz tarımın verimi artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini vurguladı.

09.10.2024 11:48
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, üreticilere, toprak yapısını zenginleştirerek verimi artıran ve enerji maliyetlerini düşüren "toprak işlemesiz tarım" yöntemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen bir kongreye katılmak için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Orta, AA muhabirine, tarım topraklarının korunması amacıyla farklı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım arazilerinin işlenmesinin toprağa zarar verdiğini belirten Orta, fazla işlenen toprağın su geçirme oranının azaldığını, yüzeysel akışın hızlanmasından dolayı erozyon yaşandığını vurguladı.

Orta, toprak işlemesiz tarıma geçilmesinin tarımda sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Toprağa daha az müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Orta, "Toprağı sürmeden, işlemeden, havalandırmadan ve mümkün olduğunca içerisindeki su miktarını ve organik madde miktarını azaltmadan işleyerek konvansiyonel yöntemlerden vazgeçmemiz gerekli." dedi.

"Toprağın kokusu bile değişiyor"

Orta, toprağa tarım aletleriyle yapılan müdahalelerin yarardan çok zarara neden olduğunu dile getirdi.

Toprak işlemesiz tarımda anız ekimi yapıldığını belirten Orta, şunları kaydetti:

"Toprak işlemesiz tarımı komşu Balkan ülkeleri yaklaşık 10 yıldır yapıyor. Biz ülke olarak henüz deneme çalışmalarındayız. Bu yöntemde tarlaya kesinlikle pulluk sokmuyoruz ve toprağı devirerek işlemiyoruz. Örneğin buğdayı biçtikten sonra arkasından hiç sürmeden anıza yem bitkisi ya da toprağın azot miktarını artırıcı bir bitki ekiyoruz. Sonra mart, nisan ayı gibi o bitkiyi biçerek toprak üstünde bırakıyoruz. Yine toprağa tarım aleti sokmadan yazlık bitki olarak ayçiçeği ya da mısırı ekiyoruz. Böyle yıllar geçtikçe toprağın yapısı değişiyor. Toprağın içerdiği organik madde, su miktarı ve verimlilik potansiyeli yüksek derecede artıyor. Toprağın kokusu bile değişiyor."

"Bu topraklarda suyu tutmak ve ürün yetiştirmek çok kolay"

Prof. Dr. Orta, toprak işlemesiz tarım yönteminin belli bir süre uygulandıktan sonra toprak yapısını zenginleştirdiğini söyledi.

Toprak işlemesiz yöntemin enerji maliyetlerini düşürdüğünü ve pek çok avantaj sağladığını aktaran Orta, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda suyu tutmak ve ürün yetiştirmek çok kolay. Toprak işleme olmadığı için maliyetler düşüyor. 3-5 yıl sonunda tarım toprağı güzel bir kıvama geliyor, görüntüsü ve kokusu bile bir başka oluyor. Toprağı iyileştiren, sağlığını artıran bir yöntem. Verimde belirli bir zaman sonra günümüzdeki toprak işlemeli tarıma kıyasla hiçbir düşüş olmuyor. Verim ve kalite artıyor. Bu sistemi üreticilere öneriyorum ve kesinlikle hızlı bir şekilde geçiş yapmamız lazım."

Kaynak: AA

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