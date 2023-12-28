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Toprak Razgatlıoğlu ve Grubu Akdağ'da Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu ve Grubu Akdağ'da Mahsur Kaldı

Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindeki grup, arama-kurtarma çalışmaları için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunmaya çalışılıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak Razgatlıoğlu ve Grubu Akdağ\'da Mahsur Kaldı
28.12.2023 - 23:31,  Güncelleme: 23:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup Akdağ mevkisinde mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu.

BÖLGEYE AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı.

KARA KÜREME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun en son avukatıyla görüştüğü, yakınlarının ise kendisine ulaşamadığı belirtildi. Razgatlıoğlu ve beraberindekilere ulaşmak için cep telefonu sinyali üzerinden yer tespiti yapma çabalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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