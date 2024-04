Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Güncel

(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Demir, 31 Mart yerel seçimler sonrasında göreve yeni başlayan muhtarları tebrik ederek başarılar diledi. Demir, "İlk defa seçilen ve güven tazeleyerek görevlerine devam edecek tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bu dönem başka bir dönem olacak" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Demir'in yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Başkan Övünç Demir, 31 Mart yerel seçimler sonrasında göreve yeni başlayan muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Muhtarların mahallelerin en önemli temsilcileri olduğunu belirten Demir, her zaman kendileri ile iletişim halinde olacaklarını ifade etti.

Torbalı Belediyesi bünyesinde sorunların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözümü için Muhtarlar Masası kurduklarını belirten Demir, masanın başına da geçmiş dönemde muhtarlık yapan ve şu anda CHP Torbalı Belediye Meclis Üyesi olan Bahadır Kun'u getirdiklerini söyledi. 2 Mayıs tarihi itibariyle 60 mahalleyi kapsayan bir tura çıkacağını ifade eden Belediye Başkanı Övünç Demir, sorunları yerinde dinleyip çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

"BU DÖNEM BAŞKA BİR DÖNEM OLACAK"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şöyle konuştu:

"Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun. İlk defa seçilen ve güven tazeleyerek görevlerine devam edecek tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bu dönem başka bir dönem olacak. Sürekli istişare halinde olacağımız, hiçbir zaman yalnız olmadığınızı hissedeceğiniz bir dönem yaşayacağız. Sizlerin işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha hızlı çözülmesi amacıyla muhtarlar masasını kurduk. Muhtarlar masasının başına da meclis üyemiz ve geçmiş dönemde muhtarlık yapmış sizlerin içerisinden gelen Bahadır Kun arkadaşımızı getirdik. Eski dönemlerde birim müdürlerini arayarak işlerinizi halletmeye çalışıyordunuz ama kurduğumuz muhtarlar masasıyla sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlayacağız. Biz sizleri asla oyalamayacağız. Yapabileceğimiz işleri yapacağız, yapamadığımız işleri de neden yapamadığımızı sizlere anlatacağız. Sizler de mahallenize döndüğünüzde işin neden olmadığını mahalle sakinlerine anlatabileceksiniz."

"60 MAHALLEMİZİ KAPSAYAN BİR TURA ÇIKACAĞIM"

60 mahallede tura çıkacağını belirten Demir, "2 Mayıs tarihinde belediye başkan yardımcılarımız ve icracı müdürlerimizle birlikte 60 mahallemizi kapsayan bir tura çıkacağım. Bu tur hem teşekkür için hem de mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda olacak. Şuanda bir geçiş durumundayız. Gece saat 4'lere 5'lere kadar çalışmalar yürütüyoruz. Radikal kararlar almak durumundayız. Bütçe bulmamız gerekiyor. Yarım kalan bir meydan ve hizmet binası projelerimiz var. Kamuda devamlılık esastır biliyorsunuz. Beni az çok hepiniz tanıyorsunuz, çok net bir kardeşinizim. Çok rahat bir şekilde 'hayır' derim ama 'evet' dediğim zaman da ikinciyi sormanıza gerek yok. Verdiğim sözü yerine getirmek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Eğer ki ben yapamıyorsam o işi Türkiye sınırları içerisindeki hiçbir belediye başkanı da yapamaz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Siyaset döneminin sona erdiğini artık hizmet döneminin başladığı söyleyen Demir, sözlerin şöyle sürdürdü:

"1 Nisan tarihi itibariyle siyaset dönemi bitti. Sizler seçildiğiniz köylerde bizler de ilçemize hizmet etmekle görevlendirildik. Bu nedenle artık kimse siyaset yapmasın. Çok çalışmamız lazım. Özellikle kırsalda çok gerideyiz. Torbalı merkezin en az 20 yıl geride olduğunu her zaman söyledim. Bizim bu açığı kapatmamız için işe konsantre olmamız ve ciddi anlamda da mesai harcamamız lazım. Oturduğumuz yerden biz bu farkı kapatamayız. Biz sınırlarımızı zorlayacağız sizlerden beklentimiz de bu süreçte bizleri doğru bir şekilde yönlendirmeniz. Bizi yanlış yönlendirdiğiniz anda aramızdaki güven bağı zedelenir. Kimse kişisel taleplerde bulunmasın. Mesela sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Belediye şirketine meclis üyelerini yazıyorlardı. Şu anda hiçbir meclis üyemiz, yönetim kuruluna girip de maaş almayacak. Torbalı'da kendi işletmesinde marka yaratmış, dürüstlüğü ile nam salmış işletmecilerimize Torbalı'ya hizmet etme fırsatı vereceğiz."

"BİZ BURADA PATRON DEĞİLİZ SADECE EMANETÇİYİZ"

Başkan Demir, "Değerli muhtarlarımız, bana en yakınımdaki yanlış bir şey yaptıramaz, yedi düvel el olsun hiç tanımadığımız bir kişi doğru bir şey söylüyorsa bana onu yaptırtır. Biz bu şekilde çalışacağız. Herkese eşit mesafede olmamız gerekiyor. İnsan kayırmamamız gerekiyor. 2 Mayıs tarihinden sonra mahalle ziyaretlerimizde herkesi dinleyeceğim. Biz burada patron değiliz sadece emanetçiyiz. Biz bu emaneti en iyi noktalara taşımakla yükümlü olan kişileriz. Mahalle ziyaretlerimizi bir çalıştay olarak düşünebiliriz. Herkesin yer aldığı bu toplantıda mahallenin en önemli sorununu belirleyeceğiz. Gençlere göre park olabilir, kadınlara göre sosyalleşecek bir alan olabilir. Biz toplantılarda sorunların sırasını da belirleyeceğiz. İlk sorunu çözdükten sonra ikinci, üçüncü sorunlara geçeceğiz. Toplantının ardından Torbalı Belediyesi, o mahalleye ne yapacağını bilerek kalkmış olacak. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu; sürekli işçi olacağız arkadaşlar. Bundan sonra sizlerin sorunlarda ve taleplerde arayacağınız tek yer Muhtarlar Masası olacak. Muhtarlar Masamızda ilettiğiniz talepleri ilgili birime iletecek ve takibini yapacak" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLA ANLIK İLETİŞİMDE OLACAĞIZ"

Sivrisinekle de mücadele ettiklerini belirten Demir, "Şu anda biliyorsunuz arkadaşlar sivrisinek ile ilgili bir mücadele vermeye başladık. Biz 31 Mart gecesi seçildiğimiz için Nisan ayında aralıksız bir şekilde ilaçlama yapmayı sürdürdük. Mart ayında da çalışma yapılmış ama istediğimiz düzeyde değil. Biz ilk kez drone çıkarıyoruz belki denk gelmişsinizdir. Sivrisinekle mücadele edeceğiz ama gerçekçi olalım. Geçtiğimiz yıla göre sivrisinek azalmış olacak ama bir sonraki yıla kıyasla da daha fazla olacak. Ama işi rayına oturttuktan sonra önümüzdeki yaza sivrisinek olmaması için her şeyi yapacağız. Bütün birimlerimiz sosyal medya hesaplarını açacak. Hesaplarımıza yapılan şikayetler, talep ve isteklere hangi birimimizle ilgiliyse o birim cevap verecek ve takibini yapacak. Vatandaşla anlık iletişimde olacağız" şeklinde konuştu.

"TORBALI VE AYRANCILAR'A KENT LOKANTALARI AÇACAĞIZ"

İlçeye iki yeni kent lokantası açılacağını söyleyen Başkan Demir, "En başından beri söylüyorum değerli muhtarlarımız, yarım kalan belediye binamız ve meydan projelerimize başladık. Ayrıca Sadık İleri Bulvarı'nda bulunan parka aile kafesi yapacağız. Çalışabilecek durumda olan engelli arkadaşlarımız burada çalışacak. Onları sosyal projeler ile hayatta tutacağız. Ayrıca Torbalı ve Ayrancılar bölgesinde iki tane yer tuttuk. Buralara kent lokantası açacağız. Emeklilere, öğrencilere, şehit yakınlarına, gazi ve ailelerine indirimli bir şekilde satış yapılacak. Daha fiyat belirlemesi yapmadık kar da zarar da etmeyeceğiz. Bir çorba parasına tabldot yemek vereceğiz. Bu arada 2. Koruluk projemize başladık. Ağaçlandırmalar başladı. Bir taraftan tebrike geliyorlar, bir taraftan müdürlüklerimizin verimliliklerini artırmaya çalışıyoruz. Geleceği oturtmaya çalışıyoruz" dedi.

"İSRAFI KESTİK, LÜKS HARCAMALARI BİTİRDİK"

İsrafı bitirdiklerini dile getiren Demir, "Bu arada belediyenin bütçesi de hiç iç açıcı değil. Zor bir durum var. Ama biz üstesinden geliriz. Torbalı Türkiye'nin en güçlü ilk 5 belediyesi arasında yer alacak bir potansiyele sahip. Şu an ne yazık ki 100'ncü sıralarda. İsrafı kestik, lüks harcamaları bitirdik. 1 liranın hesabını soruyoruz. Bütün müdürlüklerimizin bütçelerini kestik. Tek bir yerden alım olacak. Büyük bir depo kuruyoruz. O depoya her şey barkodla girecek ve birimlere barkodla çıkış yapılacak. Anlık stokumuzda ne var her şey görünecek. Artık teknoloji o kadar gelişti ki kara kaplı deftere gerek yok. Kurumsallığı oturtacağız ve böylelikle Torbalı Belediyesi'ni Türkiye'nin ilk 5 belediyesi arasına sokacağız. Hizmetle başaracağız bunu, veren bir belediye olacağız" diye konuştu.

"UMUT HER ZAMAN VAR"

Geçiş sürecini Torbalı'ya yansıtmayacaklarını söyleyen Demir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda ciddi bir asfalt sorunumuz var. Büyükşehir'de de bir geçiş süreci yaşanıyor. Cemil Başkan'ımızda dirayetli bir başkanımız. O da daha iyi nasıl hizmet ederiz diye hesap yapıyor. Bu konuyla ilgili geçiş süreçleri hep sancılı olmuştur. Biz Torbalı'da onu hissettirmeden geçiş dönemini sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin işi bizden daha da zor 30 tane ilçenin başı olmak kolay değil arkadaşlar. Ama bu düzen oturacak merak etmeyin. Kısa süre içerisinde asfaltlamalar da başlayacaktır. Torbalı Belediyesi 2023 yılında 327 ton asfalt dökmüş ama ödenmemiş 60 milyon borç var. Bir yandan da borç ödemek durumundayız. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umut her zaman var. Kılı kırk yararız geceleri uyumayız çalışırız bu belediyeyi şaha kaldırırız merak etmeyin. Bu bir hayırlı olsun toplantısıydı. Geldiğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum."