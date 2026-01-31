Torbalı Belediyesi'nden Halk Sağlığını Tehdit Eden Süpermarketlere Geçit Yok - Son Dakika
Torbalı Belediyesi'nden Halk Sağlığını Tehdit Eden Süpermarketlere Geçit Yok

31.01.2026 10:42  Güncelleme: 12:47
Torbalı Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'ne halk sağlığını tehdit eden işletmeleri kapatma yetkisi vererek iki süpermarketi son kullanma tarihinin geçmiş ürünleri nedeniyle 3 gün mühürledi. Başkan Övünç Demir, denetimlerin artırılacağını ve halk sağlığına yönelik tehditlere karşı asla taviz verilmeyeceğini açıkladı.

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi'nde alınan ve İzmir'de bir ilke imza atan kararla, Zabıta Müdürlüğü'ne halk sağlığını tehdit eden işletmelere kapatma yetkisi verilmişti. Bu kapsamda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen iki ayrı süpermarket 3 günlüğüne mühürlendi.

Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi'nde alınan ve İzmir'de bir ilke imza atan kararla, Zabıta Müdürlüğü'ne halk sağlığını tehdit eden işletmelere kapatma yetkisi verilmişti. Bu kararın ardından Torbalı Zabıtası, ilçe genelinde denetimlerini artırarak uygulamayı hayata geçirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren iki ayrı süpermarkette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Halk sağlığını riske atan bu duruma karşı vakit kaybetmeden harekete geçen zabıta ekipleri, söz konusu iki marketi 3 gün süreyle mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde iki ayrı süpermarket daha aynı nedenlerle 3 günlüğüne kapatılmıştı.

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk sağlığının belediyenin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Başkan Demir, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına gece gündüz demeden denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın; Torbalı Belediyesi her zaman vatandaşının yanındadır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız. Bu denetimler artarak devam edecek ve vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Torbalı Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini ilçe genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

