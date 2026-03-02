Torbalı Belediyesi'nden Şehit Mezarlıklarında Bakım ve Onarım Çalışması

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından şehit mezarlıklarında oluşan kirlilik ve bakım ihtiyacı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklar temizlendi, onarıldı ve bayraklar yenilendi.

Torbalı'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından şehitliklerde oluşan olumsuzluklar, Torbalı Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Yoğun yağmur nedeniyle kabirlerde kirlenmeler meydana gelirken, mezarlık alanlarında bakım ve düzenleme ihtiyacı oluştu. Bunun üzerine ekipler, ilçedeki şehit mezarlıklarında kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklar tek tek yıkandı, mermer yüzeyler temizlendi, bozulan alanlar onarıldı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Mezar başlarına çiçekler dikilirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

"Onlara ne yapsak az"

Belediye Başkanı Övünç Demir de çalışmalara ilişkin, "Yoğun yağmurların ardından şehitlerimizin aziz kabirlerini tek tek yıkadık, temizledik, onardık, en güzel çiçekleri ektik, bayraklarını yeniledik. Şanlı al bayrağımızı bir kez daha başucuna gururla diktik. Onlara ne yapsak az… Bu topraklarda huzurla yaşadığımız her gün, bu mübarek ramazanda ettiğimiz her dua; onların emanetidir" ifadelerini kullandı.