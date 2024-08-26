Torbalı Belediyesi Tarım ve Zeytin Alanlarının Yok Edilmesine Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi Tarım ve Zeytin Alanlarının Yok Edilmesine Karşı Mücadele Ediyor

Torbalı Belediyesi, tarım ve zeytin alanlarının yok edilmesine karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçedeki tüm köy kahvelerine 'Torbalı'da hobi bahçesi almayın' yazılı afişler astırdı. Demir, 'Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi ve zeytinliklerimizi işgal ve talan eden yasa dışı yapılara geçit vermiyoruz, ilgili kanun kapsamında mühürleme ve yıkım işlemlerini istisnasız uyguluyoruz' dedi.

26.08.2024 14:55  Güncelleme: 16:00
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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, tarım ve zeytin alanlarının yok edilmesine karşı mücadelesini sürdürüyor.  Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçedeki tüm köy kahvelerine 'Torbalı'da hobi bahçesi almayın' yazılı afişler astırdı. Demir, "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi ve zeytinliklerimizi işgal ve talan eden yasa dışı yapılara geçit vermiyoruz, ilgili kanun kapsamında mühürleme ve yıkım işlemlerini istisnasız uyguluyoruz" dedi.

Torbalı Belediyesi, hobi bahçeleri adı altında tarım ve zeytin alanlarının yok edilmesine karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye, geçen günlerde bu tür alanları mühürleme ve yıkım işlemlerine başlamıştı. Tarım arazilerinin korunmasına büyük önem veren Belediye, bu konudaki kararlılığını daha da artırdı. Belediye Başkanı Övünç Demir, köylüleri de bu konuda bilinçlendirmek için önemli bir adım daha attı. Başkan Demir, ilçedeki tüm köy kahvelerine 'Torbalı'da hobi bahçesi almayın' yazılı afişler astırarak, vatandaşları bu tür alanların satın alınmaması konusunda uyardı. Bu pankartlarla, tarım alanlarının korunması ve gelecekte yaşanabilecek olası zararların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hobi bahçesi almayın, zararlı çıkmayın

Belediyeden yapılan açıklamada, tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Başkan Demir, bu alanların korunmasının, ilçenin tarımsal potansiyelini sürdürebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Demir, "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi ve zeytinliklerimizi işgal ve talan eden yasa dışı yapılara geçit vermiyoruz. Görüntü kirliliğinin yanı sıra hayvanların doğal yaşamına da zarar veren ve cezai yaptırım gerektiren hobi bahçelerine ilgili kanun kapsamında mühürleme ve yıkım işlemlerini istisnasız uyguluyoruz. Hobi bahçesi almayın, zararlı çıkmayın" uyarısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi Tarım ve Zeytin Alanlarının Yok Edilmesine Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

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