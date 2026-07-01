Torbalı'da karpuz hasadı başladı - Son Dakika
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Torbalı'da karpuz hasadı başladı

Torbalı\'da karpuz hasadı başladı
01.07.2026 09:56
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İzmir'in Torbalı ilçesinde karpuz hasadı hızla devam ediyor; üreticiler beklentili.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki tarlalarda karpuz hasadı başladı. Karpuz üreticisi Mithat Kalender, "Karpuz üretimi hava şartlarına çok bağlı ve zahmetli bir iş" dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda hasat heyecanı yaşanıyor. İzmir'in Torbalı ilçesindeki karpuz tarlalarında birkaç ay önce dikilen fideler meyve verdi. Yaklaşık bir haftadır hasat devam ederken, üreticiler de sezona umutla bakıyor. Torbalı'da toplanılan karpuzlar Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sofralarda yerini alıyor.

Karpuz üreticisi Mithat Kalender, ekim ayı ortalarına kadar Torbalı'da karpuz hasadının sürmesini beklediklerini söyledi. Kalender, "Ekim işlemlerimizi bitirmiştik. Karpuz üretimi hava şartlarına çok bağlı ve zahmetli bir iş. Bu yıl yağmur biraz etkiledi ama yine de hasat zamanı başladı. Hava şartlarının iyi gitmesi durumunda ekim ayının ortalarına kadar toplama işlemimiz devam edecek" dedi.

ZİRAİ DON TESELLİSİ

Karpuzun yetişme sürecine ilişkin de bilgi veren Kalender, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi durumunda ortalama 90 günde karpuz yetişiyor. Ama don gibi, dolu gibi hava olayları yaşanması durumunda bu süre daha da uzayabiliyor. Örneğin bu sene Selçuk'ta tarafında dolu yağdığı için orada tarlaları adeta taradı ve ürün yok. Bizim topraklarımızda şükür böyle bir şey yaşanmadı. Genellikle Torbalı'da 8 tona kadar rekolte alabiliyoruz. Eğer hava soğuk olursa veya don gibi hava olayları meydana gelirse bu sayı düşüyor" diye konuştu.

'BEREKET VAR'

Üreticilerden Murat Aycan da hasadın iyi gittiğini söyledi. Hayatı boyunca karpuz işiyle ilgilendiğini belirten Aycan, "Hasadımız başladı ve şükür iyi de gidiyor. Biraz maliyet sıkıntılarımız var ama bereket de var. Ürünlerimizin üzerine kar veya dolu yağmadı. Ancak bu yıl yağmurun fazla olmasından dolayı rekoltede biraz düşüş var. Rekolte normalde 8 tonu bulması gerekirken yaklaşık 5,5 tonda kaldı. Ekstrem hava olayları yaşanmazsa karpuzu tarladan kaldırıp, sofralara göndereceğiz. Torbalı'da hasada başladık. Ardından Ödemiş'e doğru gideceğiz. Kasım'ın 10'una kadar coğrafyamızda karpuz hasadı devam edecektir" dedi.

İYİ KARPUZ TÜYOSU

İyi karpuzun nasıl seçilmesi gerektiğini de anlatan Aycan, "Karpuzun deseni ve damarları açık renk olacak. Açık yeşil olması lazım. Genelde ülkemizdeki karpuzcuların yüzde 80'i iyi karpuz satıyor. Çünkü hepsi ürünleri seçerek alıyorlar. Olmamışları ve ufakları almıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Torbalı'da karpuz hasadı başladı - Son Dakika

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