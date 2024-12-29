Torbalı'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Torbalı'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Torbalı\'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

29.12.2024 12:17
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İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karakuyu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağı bölgesinde bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.

Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Torbalı, Güncel, Yaşam, izmir, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı - Son Dakika

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