İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Karakuyu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağı bölgesinde bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?