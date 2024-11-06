Torbalı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.K. idaresindeki 35 TLT 13 plakalı kamyon, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı ayrımı yakınlarında, emniyet şeridine park edilen 16 KKS 23 plakalı tır ile bu aracı kontrol eden sürücü Ö.C'ye çarptı. Aynı şeritte ilerleyen A.A.K. idaresindeki 45 AHC 286 plakalı otomobil de kamyona vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ö.C. hayatını kaybetti, O.K. yaralandı.

O.K. ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.