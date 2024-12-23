İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla belirlenen adrese baskın yaptı.
Aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, bir miktar sentetik uyuşturucu, kubar esrar ve uyuşturucu kullanma ile öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika
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