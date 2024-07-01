Torbalı'daki patlamada hayatını kaybeden genç kızın ikizi: Hayallerimiz yarım kaldı - Son Dakika
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Torbalı'daki patlamada hayatını kaybeden genç kızın ikizi: Hayallerimiz yarım kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın ikizi Duygu Bağ, kardeşiyle kurdukları hayallerin yarım kaldığını söyledi. Duygu Bağ, patlamada yaşamını yitiren ikiziyle aralarında özel bir bağ olduğunu ve her anlarını paylaştıklarını belirtti. Patlamanın meydana geldiği gün beraber olduklarını anlatan Bağ, kardeşinin canı zeytin çektiği için patlama bölgesindeki iş yerine gittiğini ifade etti. Bağ, kardeşinin cansız bedenini gördüğünde çok acı çektiğini ve bu acıya nasıl dayanacaklarını bilemediklerini söyledi. Ablasının bir gün önce gördüğü rüyayı anlatan Bağ, hayallerinin hiçbirini yaşamadan can verdiğini dile getirdi. Baba Murat Bağ ise olayda sorumluluğu bulunanların cezalarını çekmesini istediğini belirtti.

01.07.2024 18:23
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın ikizi Duygu Bağ, kardeşiyle kurdukları hayallerin yarım kaldığını söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden Duygu Bağ, AA muhabirine, patlamada yaşamını yitiren ikiziyle aralarında özel bağ bulunduğunu ve her anlarını paylaştıklarını belirtti.

Kardeşiyle patlamanın meydana geldiği dün beraber olduklarını ifade eden Bağ, babasının işlettiği markette otururken Dilek'in canı zeytin çektiği için patlama bölgesindeki iş yerine gittiğini anlattı.

Bağ, şöyle devam etti:

"Kardeşim, 'Benim canım zeytin istiyor.' deyip çarşıya gitmişti. 'İçinde kalmasın, al.' dedim. Bir baktım, 'Bom' diye ses geldi. Çığlık attım, 'Kardeşimi getirin.' dedim ama kimse getirmedi, sonra cansız bedenini gördüm. Benim canım çok yandı, kim sebep olduysa onların da canları yansın. Bu acıya nasıl dayanacağız? Kardeşimin küçücük bedenini toprağa verdim, cezasını çeksinler. Kardeşimle kurduğumuz hayaller yarım kaldı. Ufacık bir ağrısı olduğunda 'Gel, öp, iyileşsin.' derdi. Ben marketteydim, küçücük yeğenim kucağımdaydı, o yüzden yanına gidemedim, kardeşimi kurtaramadım."

"Kıymetli ve değerli çok hayalimiz vardı, hiçbirini yaşamadı"

Almanya'daki ablasının olaydan bir gün önce gördüğü rüyayı annesine anlattığını dile getiren Duygu Bağ, "Ablam ikimizi rüyasında görmüş. Anneme anlatıyor, 'İki kız kardeşim de bekar, Almanya'ya getirmek istiyorum.' demiş. Kıymetli ve değerli çok hayalimiz vardı, hiçbirini yaşamadı. Yaşamadan da can verdi." ifadelerini kullandı.

Baba Murat Bağ da cumhuriyet savcısıyla konuştuğunu, olayda sorumluluğu bulunanların cezalarını çekmesini istediğini belirterek, "Evlat acısı çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Olay

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Torbalı'daki patlamada hayatını kaybeden genç kızın ikizi: Hayallerimiz yarım kaldı - Son Dakika

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