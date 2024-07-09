Torbalı Ticaret Odası, Patlamada Zarar Gören Esnafa Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Torbalı Ticaret Odası, Patlamada Zarar Gören Esnafa Destek Sağlayacak

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 30 Haziran'daki patlamada zarar gören iş yerlerinde inceleme yaparak esnafa destek sağlayacaklarını açıkladı. Olgun, meclis toplantısında alınacak bir kararla esnafın maddi zararının karşılanacağını ve en kısa sürede desteklerin sağlanacağını belirtti. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmış ve birçok iş yeri hasar görmüştü.

09.07.2024 11:23
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Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 30 Haziran'daki patlamada iş yerleri zarar gören esnafa destek sağlayacaklarını bildirdi.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada patlamada zarar gören iş yerlerinde incelemede bulunduklarını, esnafa geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.

Zor günleri birlikte atlatacaklarını kaydeden Olgun, şöyle konuştu:

"Zarar gören oda üyesi esnafımızın zararının giderilmesi için destekte bulunacağız. Torbalı Ticaret Odası olarak, esnafımızın ekonomik olarak toparlanması ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli tüm desteği sağlamak istiyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan meclis toplantımızda, esnafımızın maddi zararının karşılanması ile ilgili bir karar alacağız ve en kısa sürede esnafımızın zararını karşılayacağız."

Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmış, çok sayıda iş yeri hasar görmüştü.

Kaynak: AA

İnceleme, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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