Toronto'da ABD Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı
Toronto'daki ABD Başkonsolosluğu'na yapılan silahlı saldırı sonrası bölge güvenlik önlemleri alındı.
TORONTO, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polisler, 27 Temmuz 2026.
Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu pazartesi sabahı erken saatlerde silahlı saldırıya uğradı.
Yerel basında yer alan haberlere göre bu olay, binaya bu yıl düzenlenen ikinci saldırı oldu. (Fotoğraf: Li Haitao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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