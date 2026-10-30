Torpille tutuşan 92 hektar orman Kahramanmaraş'ta 27 bin fidanla yeniden yeşertildi - Son Dakika
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Torpille tutuşan 92 hektar orman Kahramanmaraş'ta 27 bin fidanla yeniden yeşertildi

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Torpille tutuşan 92 hektar orman Kahramanmaraş\'ta 27 bin fidanla yeniden yeşertildi
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Kahramanmaraş'ta 28 Temmuz 2024'te şakalaşma sırasında atılan torpille çıkan yangında 92 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Yanan alan 27 bin fidan ve 200 kilo tohumla yeniden ağaçlandırılırken sanık 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 43 milyon 752 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta M.S.'nin (21) arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille yanan 92 hektar orman alanı, yeniden ağaçlandırıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, 27 bin fidan dikip 200 kilo tohum ektiklerini belirterek, "10 yıl içerisinde bu alanı bir gençlik ormanına kavuşmuş halde görecek insanlar" dedi.

28 Temmuz 2024'te Suçatı Mahallesi'nin Fırnız Çayı'na pikniğe gelen M.S., arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpilin patlaması sonucu kuru otlar tutuştu, alevler kısa sürede ormana sıçradı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahalesiyle 16 saatte söndürülen yangında 92 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

5 YIL HAPİS 43 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakkında dava açılan M.S., 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

200 KİLO TOHUM EKİLDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ise yanan alanın tekrar eski haline kavuşturulması için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında fidanlar için 54 kilometre uzunluğunda teraslar yapıldı ardından 25 bin kızılçam ve 2 bin sedir olmak üzere toplam 27 bin fidan dikildi. Fidanların yanında 200 kilo da kızılçam tohumu ekildi.

'10 YIL SONRA ORMAN OLACAK'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Fazıl Cabaroğlu, yanan ormanların hiçbir zaman kaderine terk edilmediğini, tekrar eski haline kavuşması için yeniden ağaçlandırıldığını belirtti. Fırnız'da ilk olarak sahayı yanan ağaçlardan temizlediklerini ifade eden Cabaroğlu, "Tabii bu alanda yangına sebebiyet veren kişiler adli yönden tahkikata tabi tutulmuşlar. Bu noktada da bu saha için 43 milyonun üzerinde bir tazminat hükmü olmuştur. Bununla ilgili de gerekli yargılama gerçekleşti ve ceza aldılar. Yanan alanların bir an önce tekrar ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bu noktada da burada arkadaşlarımız sahadaki tohum takviyeleri ve ihtiyaç olan yerlerde de fidan dikimleriyle sahayı tekrar orman haline gelmesi için çalışmaları yürüttüler. Ne sevindiricidir ki buradaki yaptığımız fidan sayımlarında başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde, yüzde 94'e yakın bir başarımız var. Bu noktada da bakımlarımız, çalışmalarımız sahada devam edecek. Takip halinde sahamız gerekli olan ot alma, bakım çalışmaları, koruma çalışmaları sahada yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam ederek tekrar eski kapalı güzel ormanımıza kavuşacağız. İnsanlar gelip geçerken görebileceği boylara ulaşacak en kısa sürede inşallah. Yani burada bir 10 yıl içerisinde gençlik ormanına kavuşmuş halde görecek insanlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşGüncelYaşamSon Dakika

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