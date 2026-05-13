Torreira AVM\'de Yumruklu Saldırıya Uğradı

Doğan Can CESUR/ –BEYOĞLU'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y.(32)'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırganın Torreira'ya yumruk attığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Torreira'ya saldıran şüpheli Y.Y. kaçtığı sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.