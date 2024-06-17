Tortum Şelalesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Tortum şelalesi coştu

Dünyanın en büyük üçüncü şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi Kurban Bayramında da ziyaretçi akınına uğradı.

48 metre yükseklik ile dünyanın üçüncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) " Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kurban bayramı tatili için bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist Tortum Şelalesini ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşıyor. Muhteşem şelale karşısında keyifli anlar geçiren turistler, herkesi Erzurum'a davet ederek burayı görmesini istediler.

Tortum Şelalesi ilçe merkezine 20 km mesafede, 22 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindedir. İlkbaharda çoğalan ve 400 m³/sn. debi civarında akan sular aşağıda bir dev kazanı meydana getirmiştir. Dev kazanına bir çığ gibi akan sular, güneşli havalarda gökkuşağı meydana getiriyor ve çevreye enfes bir manzara hakim oluyor. Afrika'daki Zambezi Nehri üzerindeki Vietorio Şelalesi 120 metre yükseklik ile dünyanın en yüksek şelalesi, ABD'nde Erie Gölü ile Ontario Gölü arasındaki Niagara Şelalesi 51 metre yükseklik ile ikinci, 48 metre yükseklik ile dünyanın üçüncü yüksek şelalesi Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesidir. Şelale oluşumu açısından ise dünyanın ikinci önemli şelalesidir.