Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tosya ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 137,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 100 mililitre sıvı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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