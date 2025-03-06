Toz Taşınımında Spor Yapmayın

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Toz taşınımı sırasında sokakta spor yapıp sağlığınızdan olmayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, toz taşınımı olduğu dönemlerde sağlık için sokakta yürüyüş ya da koşu yapanların sağlığından olabileceği uyarısında bulundu

ADANA - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, toz taşınımı olduğu dönemlerde sağlık için sokakta yürüyüş ya da koşu yapanların sağlığından olabileceği uyarısında bulundu.

Meteorolojinin Suriye'den ülkemize toz taşınımı olacağı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından çok yoğun olmasa da toz taşınımı yaşanmaya başlandı. Bu durumun 4 gün boyunca özellikle aralarında Akdeniz Bölgesinde Adana ve Mersin'inde olduğu, Güneydoğu illerinde etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımının başlamasının ardından araç üzerlerinde camlarda toz parçaları görülmeyi başlandı. Toz taşınımıyla çevre kirlenirken bir taraftan da kronik rahatsızlığı olanlar da tehdit altına giriyor.

Özel Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada toz taşınımıyla birlikte kronik rahatsızlığı olanların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Toz taşınımı, solunum yolu hastalığı olan yani KOAH ve astım ataklarını arttırabilir. Bu kişilerin alerjisi varsa onlar için sağlıklı bir ortam değil. Yaşlı vatandaşlarımızın da bu toz taşınımı sürecinde kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toza karşı en önemli önlem, pencere ve kapıları kapatmak ve ev içerisinde kalmak. Eğer sokağa çıkmak zorundaysa tozdan koruyan özel maske takmalarında fayda var. Ev içerisinde de toz artışı varsa bazı cihazlar kullanılabilir" dedi.

Baysal, toz taşınımı sırasında sokakta spor yapılmamasını tavsiye ederek şunlara dikkat çekti:

"Spor yapan insanlar sağlıklı olsa bile bugünlerde spor yapmamalarını tavsiye ederim. Toz taşınımı sırasında spor yaparlarsa solunum yolları hassasiyeti artar ve viral enfeksiyonlar çoğalır. Solunum yolu hastalıkları olan kişilerde zaten nefes darlığı var. Dışarıdan ekstra toz aldıkları zaman nefes darlığı artar ve krize girerler."