Tozkoparan'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

23.03.2026 09:58
İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde 1179 konut ve 43 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı.

Toplam 1179 konut ve 43 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4. etapta 2 bin 498 konut ve 133 iş yerinin inşası ise sürüyor.

Bakan Murat Kurum da Tozkoparan'da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan'da bayram böyle geçti." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Melisa Şahin, İstanbul'un deprem riskine dikkati çekerek, TOKİ evlerinin sağlamlığına değindi.

Projede yer alan sosyal donatı alanları hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Güvende olduğumu hissediyorum. Bebeğim var, belki dışarıda bir parka götüremeyebilirim ama burada hemen çıkıyorum, evimin karşısında park var, bahçesi de çok geniş. Ayrıca komşuluk kültürü hala devam ediyor, bu devirde bu çok önemli."

Kaynak: AA

Tozkoparan, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Bu karenin değeri 20 milyon dolar
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
