(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom arasında İstanbul'da beş yıllık Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da milli şirketimiz TPAO, Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom arasında beş yıllık Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu imzayı, geçtiğimiz yıl Romanya ile kurumsal bir zemine taşıdığımız temasların da dahil olduğu bölgesel enerji diplomasimizin ve Avrupa'daki stratejik iş birliklerimizi derinleştirme irademizin somut bir yansıması olarak görüyoruz.

Tarafların teknik, ticari ve operasyonel yetkinliklerini bir araya getiren bu mutabakatla bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra başta Türkiye ve Karadeniz bölgesi olmak üzere ortak ilgi duyulan uluslararası kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve altyapı projelerindeki fırsatları birlikte değerlendireceğiz.TPAO'nun küresel faaliyetlerini genişletecek, enerji arz çeşitliliğimizi artıracak ve bölgesel enerji güvenliğine güçlü katkılar sunacak bu stratejik adımın ülkemiz ve tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum."