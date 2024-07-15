Trablus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni - Son Dakika
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Trablus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törende, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Büyükelçi Begeç, FETÖ'nün uluslararası düzeyde daha etkin bir mücadeleyi gerektirdiğini belirtti ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, Libya makamlarına işbirliği ve dayanışma için teşekkür edildi.

15.07.2024 14:58
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Büyükelçilik binasında düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin örgüt içinden itiraf ve ifşalarla ortaya konulduğunu söyledi.

"İnsani yardım, eğitim ve ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak faaliyet gösteren ve dünyanın farklı yerlerinde etkinlik tesis eden terör örgütü FETÖ, aynı zamanda kült niteliği haiz bir casusluk örgütüdür. Bu durum uluslararası düzeyde FETÖ'ye yönelik daha kapsamlı ve etkin bir mücadeleyi gerektirir." diyen Begeç, FETÖ'nün yurt dışında Türkiye ile bağları bulunan tüm toplumlar için tehlike arz ettiğini vurguladı.

Begeç, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı küresel ölçekteki mücadelesini tüm kararlılığı ile sürdüreceğini ifade etti.

"Birçok ülke FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almıştır. Bu vesile ile Libya makamlarına, Libya devletine bizimle gösterdikleri işbirliği ve dayanışma için teşekkür ve şükranlarımızı iletirim." ifadelerini kullanan Begeç, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Begeç, 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını ilettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trablus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni - Son Dakika

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