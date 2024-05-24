Trablus'ta Mayın Patlaması: 3 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Trablus'ta Mayın Patlaması: 3 Çocuk Yaralandı

Trablus\'ta Mayın Patlaması: 3 Çocuk Yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, mayın patlaması sonucu 3 çocuğun yaralandığı bildirildi. İlk Yardım Servisi Birimi, yetkililere savaşın etkilediği bölgeleri yeniden kontrol etmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu verilerine göre, Nisan 2024 öncesindeki bir yıl içinde Libya'da mayın ve patlayıcı mühimmat nedeniyle 26'sı çocuk 35 kişinin yaralandığı veya öldüğü kaydedilmişti.

24.05.2024 00:57
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Libya'nın başkenti Trablus'ta, mayın patlaması sonucu 3 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım Servisi Biriminden yapılan açıklamada, 2 gün önce Trablus'un güneyinde Uluslararası Trablus Havaalanı'na giden yol üzerinde mayın patladığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı, başına şarapnel isabet eden bir çocuğun yoğun bakımda olduğu, diğer iki çocuğun ameliyat geçirdiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İlk Yardım Servisi Birimi, bu gibi olayların tekrarlanmaması için yetkililere savaşın en çok etkilediği bölgeleri yeniden kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Nisan 2024 öncesindeki bir yıl içinde Libya'da mayın ve patlayıcı mühimmat nedeniyle 26'sı çocuk 35 kişinin yaralandığı veya öldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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